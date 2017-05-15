Леонард не сыграет во втором матче с "Голден Стэйт"

Форвард "Сан-Антонио" Кавай Леонард пропустит второй матч финальной серии плей-офф Западной конференции против "Голден Стэйт". Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил наставник техасцев Грегг Попович.

Лидер "Спэрс" получил травму лодыжки в начале третьей четверти первой игры серии после столкновения с центровым калифорнийцев Зазой Пачулией. На момент, когда Леонард покинул площадку, "Сан-Антонио" вел в счете с преимуществом в 23 очка. В итоге его команда проиграла со счетом 111:113.

Молитесь за Кавая. "Голден Стэйт" спасся от "Сан-Антонио"