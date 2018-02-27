Леонард надеется вернуться к тренировкам с "Сан-Антонио" в марте

Форвард "Сан-Антонио" Кавай Леонард надеется вернуться к тренировкам с командой в марте, сообщает ESPN. Игрок на протяжении трех недель консультировался по поводу своей травмы плеча, из-за которой он не играл с 13 января.

Сам Леонард недоволен ходом своего восстановления. Он пропустил первые 27 матчей сезона из-за травмы бедра. Затем он провел девять матчей, но следом у баскетболиста выявили частичный разрыв в левом плече.

В этом сезоне он принял участие лишь в 9 встречах, в которых в среднем набирал по 16,2 очка, делал по 4,7 подбора и 2,3 передач за игру.