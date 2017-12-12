Леонард дебютирует в сезоне в матче против "Далласа"

Лидер "Сан-Антонио" Кавай Леонард может дебютировать в этом сезоне в матче регулярного чемпионата НБА против "Далласа", сообщает ESPN. Напомним, что Леонард пропустил тренировочный лагерь и предсезонные матчи "Сан-Антонио" из-за травмы бедра. В последний раз он выходил на паркет в матче финала Западной конференции прошлого сезона против "Голден Стэйт".

Отметим, что без Леонарда "Шпоры" одержали 19 побед и потерпели 8 поражений в этом сезоне и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.