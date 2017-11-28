Леонард близок к возвращению в строй "Сан-Антонио"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович заявил, что лидер клуба Кавай Леонард практически восстановился после травмы и в ближайшее время сможет вернуться на паркет.

– Он близок к этому, старается как может, – цитирует San Antonio Express-News Поповича. – Надеется, что скоро вернем его в игру.

Напомним, что Леонард пропустил тренировочный лагерь и предсезонные матчи "Сан-Антонио" из-за травмы бедра. В последний раз он выходил на паркет в матче финала Западной конференции прошлого сезона против "Голден Стэйт".