Лента Коби Брайанта выиграла "Оскар"

Анимационный короткометражный фильм "Дорогой Баскетбол" (Dear Basketball), основанный на жизни и карьере экс-защитника "Лейкерс" и сборной США Коби Брайанта, стал победителем престижной кинопремии "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".
Бывший баскетболист выступил в роли продюсера ленты. За визуальную составляющую отвечал Глен Кин, принимавший участие в создании мультфильма "Красавица и чудовище". Музыкальную тему написал композитор Джон Уильямс, автор саундтреков известных франшиз "Звездные войны", "Гарри Поттер", а также фильмам "Один дома", "Список Шиндлера" и многим другим.
Анимационный фильм основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении карьеры.
And the Oscar goes to... pic.twitter.com/NP3GaNcvDh– The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.
В фильме легендарный игрок лично читает закадровый текст:
Дорогой баскетбол,
С того момента,
Когда я начал скручивать отцовские носки в "мяч"
И выполнять воображаемые
Победные броски
На Great Western Forum (старой арене "Лейкерс". - Прим. "СЭ"),
Я понимал одно:
Я влюбился в тебя.
Настолько сильно, что отдал себя всего:
От моего разума и тела
До души.
Шестилетний парень,
Беззаветно влюбленный в тебя.
Я никогда не видел конца этому туннелю.
Я только воображал,
Как выбегаю из него.
Я так и бежал.
Бежал по паркету вперед и назад,
После каждой потери мяча - ради тебя.
Ты просил от меня отдачи,
Я отдал тебе свое сердце,
Потому что взамен получил намного больше.
Я превозмогал усталость и боль,
Не из-за того, что мне был брошен вызов,
А потому что ТЫ звал меня.
Я делал все ради ТЕБЯ.
Ведь так ты и поступаешь,
Когда кто-то заставляет тебя чувствовать себя
Живым, как ты заставлял чувствовать меня.
Ты подарил шестилетнему мальчику мечту о "Лейкерс"
И я всегда буду любить тебя за это.
Но я не могу любить тебя с такой же одержимостью, как раньше.
Этот сезон - все, что я могу дать тебе.
Сердце еще может справляться с нагрузками,
Разуму по силам преодолевать препятствия.
Но мое тело знает - пришло время сказать: "Прощай!".
Это нормально.
Я готов оставить тебя,
Но хочу, чтобы ты знал
Мы оба можем насладиться каждым моментом, который у нас остался.
Как хорошим, так и плохим.
Мы отдали друг другу
Все, что у нас было.
Мы оба знаем: не важно, что я сделаю потом
Я всегда буду тем парнем
С "мячом", скрученным из носков.
Вставал перед урной в углу.
На часах 5 секунд
Мяч у меня в руках
5...4...3...2...1
Всегда буду любить тебя.
Коби!
Кремлебот
ВЕЛИКИЙ!
16:58
Papa Dolphin
Великий!
15:49
марк де фоссен
Новость для ватанов пойдет.А кто Оскара получил в номинации документальное кино?))) Уж не "Икар" ли?
10:36