Легенда "Майами" может продолжить карьеру в Китае

Защитник Дуэйн Уэйд может продолжить карьеру в Китае, сообщает Sportando. На данный момент 36-летний баскетболист не определился со своим будущим и главным претендентом на игрока является китайский "Синьцзян".

Отмечается, что клуб предлагает Уэйду крупный контракт. Ранее он подписал пожизненный контракт с китайским производителем экипировки Li-Ning.

Уэйд выступал в НБА с 2003 года за "Майами", "Чикаго" и "Кливленд". В состав "Хит" он стал трехкратным чемпионом, а с 2005 по 2016 год играл в Матчах всех звезд НБА.