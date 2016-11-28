10:45 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Леброн реализовал 1000-й трехочковый бросок за "Кливленд"

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Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс достиг двух юбилейных отметок в матче регулярного чемпионата НБА с "Филадельфией" (112:108). Как сообщает пресс-служба клуба, в сегодняшней игре 31-летний американец оформил свой 45-й трипл-дабл в карьере, записав на свой счет 26 очков, 10 подборов и 13 передач. Также сегодня он реализовал свой 1000-й трехочковый бросок за "Кавальерс". По этому показателю он является лидером в истории клуба, опережая Марка Прайса (802) и Кайри Ирвинга (585).

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