Леброн покинет "Кливленд" следующим летом

Журналист Крис Шеридан сообщил, что форвард Леброн Джеймс покинет "Кливленд" в следующем году. 32-летний американец окончательно поссорился с владельцами клуба, в который вернулся 3 года назад.

"Это будет последний сезон для Леброна в "Кливленде". Он на 100 процентов уйдет из клуба. Отношения с владельцами окончательно испорчены", – написал Шеридан на своей странице в Твиттере со ссылкой на источник в НБА.