Леброн обошел Абдул-Джаббара по количеству очков в плей-офф

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс отметился 39 очками во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции против "Торонто" (125:103). Форвард поднялся на второе место в истории НБА по количеству очков, набранных в плей-офф. 32-летний баскетболист обошел легендарного Карима Абдула-Джаббара, на счету которого 5 762 балла.

Для этого Джеймсу потребовалось 205 матчей в плей-офф – на 22 меньше, чем экс-центровому "Милуоки" и "Лейкерс". Лидирует в этом списке Майкл Джордан (5 987 очков).

Отметим также, что лидер "Кливленда" стал лишь четвертым игроком в истории плей-офф НБА, реализовавшим 300 трехочковых. Ранее это удавалось Рэю Аллену (385 "трешек"), Реджи Миллеру (320) и Ману Жинобили (312).