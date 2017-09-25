Леброн назвал Трампа "никчемным" и не сожалеет об этом

Звезда "Кливленда" Леброн Джеймс в очередной раз высказался о работе президента США Дональда Трампа. Баскетболист отметил, что не сожалеет о том, что назвал главу страны "никчемным".

– Как я его назвал? Я сказал, что он никчемный, – цитирует TSN Леброна. – Мы постоянно называем так друг друга с друзьями. Правда, я ему совсем не друг.

Он не понимает той силы, которой обладает. Он не понимает ответственности за то, что является лидером этой прекрасной страны. Он не понимает, сколько детей, независимо от расы, обращаются к президенту за советом, за поощрением. Он этого не понимает. Мне делает больно из-за того, что он занимает пост номер один в стране. И это в то время, когда в мире все стараются сблизиться, вдохновлять молодежь. Он не признает этого. Ему все равно.

Сожалею ли я о твите про Трампа? Если бы это было так, я бы его удалил.