18:06 4 февраля | БАСКЕТБОЛ — НБА

Леброн Джеймс: "Желаю Энтони всего хорошего в "Нью-Йорке" или в любом другом месте"

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Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс пожелал удачи лидеру "Нью-Йорка" Кармело Энтони, который может покинуть команду. По словам Джеймса, не имеет значения, где Энтони продолжит карьеру.

– Я просто желаю всего хорошего своему другу, – цитирует The Score Джеймса. – Независимо от того, как все сложится с его карьерой. Останется он в "Нью-Йорке" или не останется, я хочу для него всего самого лучшего. Хочу, чтобы он был счастлив. Когда ты всем доволен, игра складывается отлично. Я не знаю, хочет ли он менять команду, счастлив ли он в "Нью-Йорке". Он многое сделал для этой команды, многое сделал и для "Денвера". Посмотрим, что случится.

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Материалы REN-TV

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