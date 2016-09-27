Леброн Джеймс: "Я поддерживаю Каперника, но буду вставать под гимн США"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс подчеркнул, что уважает поступок игрока в американский футбол Колина Каперника. Футболист перед товарищеским матчем отказался вставать во время гимна США в знак протеста против притеснения темнокожих.

- Я защищаю право любого - спортсмена и неспортсмена - выражать то, во что они верят, в мирной манере, - цитирует Reuters Джеймса. - Я уважаю Колина Каперника. Я всегда буду вставать во врмя исполнения гимна. Это то, во что верю я. Но это не значит, что я не уважаю и не согласен с Каперником.