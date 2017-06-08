Леброн Джеймс: "Я отдал в третьей игре все что мог"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс после третьего матча финальной серии плей-офф НБА с "Голден Стэйт" (113:118, счет в серии – 0-3) выразил сожаление по поводу очередного поражения. Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков и сделав 11 подборов. Четвертый матч, который в случае поражения "Кавальерс" станет последним, пройдет в Кливленде.

– Я отдал все что мог, – приводит пресс-служба НБА слова Джеймса. – И психологически, и физически. Соперник сделал больше нас.