Леброн Джеймс: "Я хотел сделать Ирвинга вожаком, но..."

Звезда "Кливленда" Леброн Джеймс отметил, что расстроен обменом Кайри Ирвинга в "Бостон". Лидер "Кавальерс" отметил, что он хотел сделать из партнера настоящего лидера команды.

– Не знаю, могу ли я сделать что-то еще, чтобы Кайри не перешел в другую команду, – цитирует The Score Джеймса. – В чем было дело? В результатах сезона, тренерском штабе, клубном офисе? Не знаю.

Я старался делать все, чтобы помочь ему раскрыться. Хотел сделать из него лучшего лидера, забивного игрока, защитника, ассистента, человека, который может контролировать всю игру. Я хотел, чтобы он стал вожаком команды. Я передал ему столько своей ДНК, сколько мог. По ходу сезона я был готов отдать ему бразды правления командой на паркете.

Но меня печалит, что он забрал часть ДНК с собой в "Бостон". Это разочаровывает. В остальном я желаю ему здоровья. Он хотел сделать то, что будет лучше для него самого. Но теперь Кайри не получит от меня советов. Знаете, если бы мой сын играл в другой команде, и мы были бы соперниками, ни черта бы он от меня не получил.