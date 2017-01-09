14:57 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Леброн Джеймс: "Я бы даже не смог тренировать команду своего сына"

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Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс заявил, что не смог бы работать тренером после карьеры игрока, так как ему не хватает терпения. В декабре главный тренер "Мемфиса" Дэвид Фицдэйл отметил, что Джеймс сыграл важную роль в его карьере, однако добавил, что из самого баскетболиста вряд ли получится хороший наставник. Специалист отметил, что лидер "Кливленда" может сорваться и "убить" кого-нибудь.

– Нет, я не смог бы тренировать, – цитирует The Score. – Я бы даже не смог тренировать команду своего сына, так что я не знаю, как бы у меня получилось работать с незнакомыми людьми. Не думаю, что у меня получилось бы.

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