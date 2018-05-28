Леброн Джеймс вышел в финал плей-офф НБА в восьмой раз подряд

"Кливленд" обыграл "Бостон" в седьмом матче финала Восточной конференции НБА - 87:79. Команда в четвертый раз подряд вышла в финал плей-офф НБА.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс - 35 очков, 15 подборов и 9 передач за 48 минут. Он вышел в финал в восьмой раз подряд - 4 с "Майами" и 4 с "Кливлендом". Рекордсмен по этому показателю - Билл Расселл, который выходил в решающую серию 10 раз подряд с "Бостоном".

В семи предыдущих финалах Джеймс трижды становился чемпионом - в 2012, 2013 и 2016 году. Тогда же он признавался MVP финальной серии.