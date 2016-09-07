Леброн Джеймс выпил водки на американском телешоу

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс посетил американское телешоу Ellen. В рамках передачи трехкратный чемпион НБА соревновался с ведущей передачи Эллен Дедженерис в бросании комков бумаги в передвигающиеся корзины. При этом по условиям конкурса Джеймс должен был выпивать рюмку водки в том случае, если попадает его соперница. Сама ведущая пила водку в том случае, когда Джеймс промахивался.