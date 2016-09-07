21:09 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Леброн Джеймс выпил водки на американском телешоу

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Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс посетил американское телешоу Ellen. В рамках передачи трехкратный чемпион НБА соревновался с ведущей передачи Эллен Дедженерис в бросании комков бумаги в передвигающиеся корзины. При этом по условиям конкурса Джеймс должен был выпивать рюмку водки в том случае, если попадает его соперница. Сама ведущая пила водку в том случае, когда Джеймс промахивался.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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outz

Что-то больно непринуждённо они опрокидывали стопарики... сдаётся мне, там была вода.

21:51

spetrov

Без аутентичной закуски нещитово!

21:40

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