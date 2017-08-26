Леброн Джеймс выложил фото в майке Барселоны после посещения Карри игры "ПСЖ"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию в форме "Барселоны". Любопытно, что фотография появилась в социальной сети именно в тот момент, когда лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри открывал символическим ударом матч 4-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Сент-Этьеном" (4:0). После игры Карри некоторое время общался с нападающим парижан Неймаром.

Отметим, что бразилец перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Представители каталонцев остались недовольны этой сделкой, осудили политику французской команды и подали в суд на Неймара.

Напомним, что "Кливленд" и "Голден Стэйт" последние три года встречались в финале НБА.