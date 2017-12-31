Леброн Джеймс: "Выезд получился отвратительным, но не думаю, что люди будут вспоминать о том, что я восемь раз проиграл "Юте"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс критически отозвался о выездной серии своей команды. "Кавальерс" поочередно уступили в гостях "Голден Стэйт" и "Сакраменто", а минувшей ночью проиграла "Юте" (101:104). Джеймс не побеждал "Джаз" на выезде с 2011 года.

– Выезд получился отвратительным, – цитирует ESPN Джеймса. – Мы проиграли все три матча. Это было ужасно. Моя серия против "Юты"? Не думаю, что, когда я закончу карьеру, люди будут говорить: "Знаете, Леброн сделал много замечательного, но восемь раз подряд проиграл "Джаз". Никто и не вспомнит об этом.