Леброн Джеймс возглавил десятку самых богатых игроков НБА

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион НБА, форвард "Кливленда" Леброн Джеймс в четвертый раз подряд возглавил список самых богатых игроков лиги по версии Forbes. Доход спортсмена составляет 85,3 миллиона долларов в год.

В клубе 33-летний баскетболист получает 33,3 миллиона долларов, вторую, большую часть заработка ему приносит реклама – 52 миллиона. В тройку богатейших баскетболистов НБА также воходят защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри (76,7 млн) и форвард клуба Кевин Дюрант (58 млн).

Топ-10 самых богатых игроков НБА в 2018 году:

1. Леброн Джеймс, "Кливленд";

2. Стефен Карри, "Голден Стэйт";

3. Кевин Дюрант, "Голден Стэйт";

4. Джеймс Харден, "Хьюстон";

5. Рассел Уэстбрук, "Оклахома-Сити";

6. Дэмиэн Лиллард, "Портленд";

7. Блэйк Гриффин, "Детройт";

8. Яннис Адетокунбо, "Милуоки";

9. Кармело Энтони, "Оклахома-Сити";

10. Энтони Дэвис​, "Нью-Орлеан".