Леброн Джеймс возглавил десятку самых богатых игроков НБА

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион НБА, форвард "Кливленда" Леброн Джеймс в четвертый раз подряд возглавил список самых богатых игроков лиги по версии Forbes. Доход спортсмена составляет 85,3 миллиона долларов в год.
В клубе 33-летний баскетболист получает 33,3 миллиона долларов, вторую, большую часть заработка ему приносит реклама – 52 миллиона. В тройку богатейших баскетболистов НБА также воходят защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри (76,7 млн) и форвард клуба Кевин Дюрант (58 млн).
Топ-10 самых богатых игроков НБА в 2018 году:
1. Леброн Джеймс, "Кливленд";
2. Стефен Карри, "Голден Стэйт";
3. Кевин Дюрант, "Голден Стэйт";
4. Джеймс Харден, "Хьюстон";
5. Рассел Уэстбрук, "Оклахома-Сити";
6. Дэмиэн Лиллард, "Портленд";
7. Блэйк Гриффин, "Детройт";
8. Яннис Адетокунбо, "Милуоки";
9. Кармело Энтони, "Оклахома-Сити";
10. Энтони Дэвис, "Нью-Орлеан".
Дополнительная информация
http://www.forbes.ru/rating-photogallery/361433-10-samyh-vysokooplachivaemyh-igrokov-nba-2018-reyting-forbes
- Леброн Джеймс
- Кливленд Кавальерс
- Стефен Карри
- Кармело Энтони
- Кевин Дюрант
- Рассел Уэстбрук
- Голден Стэйт Уорриорз
- Блэйк Гриффин
- Джеймс Харден
- Дэмиэн Лиллард
- Дэвис Эн.
- Яннис Адетокунбо