09:05 | Баскетбол — НБА

Леброн Джеймс возглавил десятку самых богатых игроков НБА


Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион НБА, форвард "Кливленда" Леброн Джеймс в четвертый раз подряд возглавил список самых богатых игроков лиги по версии Forbes. Доход спортсмена составляет 85,3 миллиона долларов в год.

В клубе 33-летний баскетболист получает 33,3 миллиона долларов, вторую, большую часть заработка ему приносит реклама – 52 миллиона. В тройку богатейших баскетболистов НБА также воходят защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри (76,7 млн) и форвард клуба Кевин Дюрант (58 млн).

Топ-10 самых богатых игроков НБА в 2018 году:
1. Леброн Джеймс, "Кливленд";
2. Стефен Карри, "Голден Стэйт";
3. Кевин Дюрант, "Голден Стэйт";
4. Джеймс Харден, "Хьюстон";
5. Рассел Уэстбрук, "Оклахома-Сити";
6. Дэмиэн Лиллард, "Портленд";
7. Блэйк Гриффин, "Детройт";
8. Яннис Адетокунбо, "Милуоки";
9. Кармело Энтони, "Оклахома-Сити";
10. Энтони Дэвис​, "Нью-Орлеан".

Дополнительная информация

http://www.forbes.ru/rating-photogallery/361433-10-samyh-vysokooplachivaemyh-igrokov-nba-2018-reyting-forbes

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