Леброн Джеймс: "Вероятно, сейчас показываю наивысший уровень игры за все время"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс считает, что сейчас демонстрирует свою лучшую форму в карьере. В нынешнем сезоне в регулярном чемпионате НБА он провел 64 матча, в среднем набирая 27 очков за игру и делая 8,4 подбора.

– Думаю, это мой наивысший уровень игры за все время, – заявил в эфире SportsCenter Джеймс. – Я говорю так, оценивая свое физическое состояние, образ мышления, подход к игре. Я думаю, мне повезло, что команда помогает раскрываться. Ценю это, не принимая как само собой разумеющееся.