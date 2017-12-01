Леброн Джеймс - в топ-10 самых результативных игроков в истории НБА

Звезда "Кливленда" Леброн Джеймс добрался до отметки в 10660 очков в регулярных чемпионатах НБА в матче против "Атланты". Таким образом, он поднялся на 10-е место в списке лидеров лиги за всю ее историю.

На первом месте – Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 15837 очков, на второй строчке Карл Мэлоун, у которого 13528 очков. Отметим, что до 9-го места Леброну осталось набрать меньше ста очков.