Леброн Джеймс - в топ-10 самых результативных игроков в истории НБА

Звезда "Кливленда" Леброн Джеймс добрался до отметки в 10660 очков в регулярных чемпионатах НБА в матче против "Атланты". Таким образом, он поднялся на 10-е место в списке лидеров лиги за всю ее историю.
На первом месте – Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 15837 очков, на второй строчке Карл Мэлоун, у которого 13528 очков. Отметим, что до 9-го места Леброну осталось набрать меньше ста очков.
Congrats to @KingJames of the @cavs for moving up to 10th on the all-time Field Goals Made list with 10,660! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/GrnqxWfIzB– NBA (@NBA) 1 декабря 2017 г.