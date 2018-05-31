Леброн Джеймс: "В какой-то момент подумал, смогут ли "Кавс" выйти в плей-офф?"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс рассказал, что в регулярном чемпионате этого сезона у него возникли сомнения, сможет ли его команда пробиться в плей-офф.

- В какой-то момент я подумал: "Окей, смогут ли "Кавальерс" выйти в плей-офф?" - цитирует ESPN Джеймса. - Тогда я настроил себя: "Хорошо, я не соглашусь с этим. Это просто смешно. Я должен попасть в постсезон".

По итогам регулярки Восточной конференции "Кавс" заняли четвертое место и не только сумел выйти в плей-офф, но и добраться до финала НБА, где встретится с "Голден Стэйт". Первый матч серии пройдет 1 июня.

Отметим, что для "Кливленда" это четвертый подряд выход в финал.