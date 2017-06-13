Леброн Джеймс: "У меня нет причин опускать голову"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс после поражения от "Голден Стэйт" в финале НБА заявил, что не собирается расстраиваться и отметил, что его время еще не пришло. Сегодня "Уорриорз" обыграл "Кливленд" со счетом 129:120 и выиграл свой пятый титул.

– Я отдавал все силы в каждой игры, все пять матчей, – цитирует The Score Джеймса. – У меня нет никаких причин опускать голову. Представьте, что вы написали лучшую статью в вашей жизни, а людям понравилась совсем другая. Как бы вы себя чувствовали? Вы бы не опускали голову. Так что все в порядке, сейчас просто не мое время.