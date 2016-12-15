18:06 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Леброн Джеймс: "У меня недостаточно терпения, чтобы стать тренером"

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Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс согласился с тем, что он не сможет стать тренером. По его словам, у него просто недостаточно терпения для этого. Напомним, ранее главный тренер "Мемфиса" Дэвид Фицдэйл отметил, что Джеймс сыграл важную роль в его карьере, однако добавил, что из самого баскетболиста вряд ли получится хороший наставник.

– Да, я думаю, он в чем-то прав, – цитирует Джеймса Yahoo Sports. – У меня недостаточно терпения. А чтобы быть тренером, надо быть действительно терпеливым. У меня этого нет. По крайней мере, не так много.

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