Леброн Джеймс: "У меня недостаточно терпения, чтобы стать тренером"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс согласился с тем, что он не сможет стать тренером. По его словам, у него просто недостаточно терпения для этого. Напомним, ранее главный тренер "Мемфиса" Дэвид Фицдэйл отметил, что Джеймс сыграл важную роль в его карьере, однако добавил, что из самого баскетболиста вряд ли получится хороший наставник.

– Да, я думаю, он в чем-то прав, – цитирует Джеймса Yahoo Sports. – У меня недостаточно терпения. А чтобы быть тренером, надо быть действительно терпеливым. У меня этого нет. По крайней мере, не так много.