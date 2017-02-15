Леброн Джеймс: "Травма Лава? Это отстой"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс отметил, что нынешний сезон был худшим для его команды в плане травм. Сегодня стало известно, что форвард Кевин Лав пропустит шесть недель после операции на колене и не сыграет в Матче звезд.

– Это отстой, – цитирует ESPN Джеймса. – Такое повторяется с нами каждый сезон. Один из ключевых парней травмируется. Пожалуй, нынешний год был худшим в этом плане. Сперва мы надолго потеряли Джей. Ар. Смита, а теперь и наш звездный форвард выбыл на долгий срок. Нам остается надеяться, что он быстро восстановится к главным событиям.

Отдых? Я отдохну, когда закончу карьеру. Пока я в строю, у нас есть шанс. Все нормально. Да, Кевин выбыл. Джей. Ар. тоже вылетел. Но я все еще здесь и буду приспосабливаться к любым условиям. Я не беспокоюсь.

Это бремя висело на мне с тех пор, как был выбран на драфте. Почему что-то должно поменяться? Мои парни все еще со мной и готовы выходить на площадку каждый вечер. В конце концов травмы – это часть игры. Ужасно, что это произошло с нашим участником Матча звезд, но у нас есть, кем его заменить. Мы не будем жалеть себя.