16:32 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Леброн Джеймс: "Такое ощущение, что все команды собираются вместе, чтобы победить меня"

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Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс считает, что стал одним из главных раздражителей для конкурентов в НБА. По его словам, соперники ставят главной целью победу над ним.

– Команды меняются, набирают новых тренеров, новых игроков, но их цель, их желание – победить меня, – цитирует Cleveland.com Джеймса. – Конечно, дело не только во мне. Но я всегда слышу: "Мы должны победить Леброна". На площадку я выхожу не один, но есть ощущение, что команды всей конференции или даже лиги собираются вместе, чтобы попытаться меня победить.

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