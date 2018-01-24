Леброн Джеймс стал самым молодым игроком в истории, набравшим 30 тысяч очков в НБА

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс достиг отметки в 30 тысяч набранных очков в матче регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио" (102:114). 33-летний американец стал самым молодым игроком, которому покорилась эта планка.
Кроме того, он стал первым в истории лиги, у кого кроме 30 тысяч очков также есть 7 тысяч передач и 7 тысяч подборов.
#LeBronJames hits the jump shot to become the first player in @NBAHistory to reach 30,000 points, 7,000 assists, and 7,000 rebounds!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/MNKMTyo4sl– NBA (@NBA) 24 января 2018 г.
lze.785
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
13:18
БигБосс
Наконец-то! Давно ждали! Респектище! Долгой карьеры!!!
07:08