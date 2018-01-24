Леброн Джеймс стал самым молодым игроком в истории, набравшим 30 тысяч очков в НБА

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс достиг отметки в 30 тысяч набранных очков в матче регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио" (102:114). 33-летний американец стал самым молодым игроком, которому покорилась эта планка.

Кроме того, он стал первым в истории лиги, у кого кроме 30 тысяч очков также есть 7 тысяч передач и 7 тысяч подборов.