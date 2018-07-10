Леброн Джеймс стал игроком "Лейкерс"

"Лейкерс" на официальном сайте объявил о подписании форварда Леброна Джеймса. 33-летний американец будет выступать за новую команду под номером 23.
В прошлом сезоне Джеймс сыграл в 82 матчах, набирая в среднем по 27,5 очков.
The King has arrived 👑#LakeShow + @KingJames– Los Angeles Lakers (@Lakers) 10 июля 2018 г.
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В "Лейкерс" Джеймс будет играть под 23-м номером, а тренироваться под 6-м //
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