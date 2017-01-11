Леброн Джеймс: "Сказал Корверу: "Если хочешь вписаться - бросай, как только получаешь мяч"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс отметил, что с приходом Кайла Корвера у "Кавальерс" стало больше вариантов в атаке. Команда из Огайо выменяла 35-летнего ветерана из "Атланты". Он дебютировал в матче регулярного чемпионата против "Юты" (92:100), набрав два очка и сделав три подбора.

– Первое, что я сказал ему, когда он вышел из раздевалки: "Если хочешь вписаться, бросай по кольцу каждый раз, когда получаешь мяч. Как только он касается твоих пальцев – бросай. На остальное нам плевать", – цитирует ESPN Джеймса. – Теперь у нас есть около четырех парней, перед которыми в этом плане включен зеленый свет. Джей. Ар., Кевин, теперь Кайл, Ченнинг, да и Джеймс Джонс.

А потом включается зеленый свет перед Кайри. Вспышки от меня. Я должен убедиться, что все одинаково вовлечены в игру, чтобы принять решение, брать ли мне ее на себя или отойти на второй план. А остальные могут делать все, что захотят. У них нет других обязанностей кроме как бросать.