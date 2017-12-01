Леброн Джеймс - Симмонсу: "У тебя есть возможность стать лучше меня"

Звезда "Кливленда" Леброн Джеймс высоко оценил игру форварда "Филадельфии" Бена Симмонса, который проводит свой первый сезон в НБА. Джеймс сказал австралийцу, что тот может стать лучше него.

– У тебя есть возможность стать лучше меня, – цитирует The Score Джеймса. – Но нельзя забывать про все этапы карьеры, которые тебе предстоят. Нужно много работать.

В этом сезоне 21-летний Симмонс провел 19 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирая по 18,7 очка, делая по 9,5 подбора и 7,2 передач за игру.