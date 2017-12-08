Леброн Джеймс серьезно повздорил с болельщиком "Чикаго". Видео

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс во время матча регулярного чемпионата НБА против "Чикаго" (113:91) вступил в перепалку с болельщиком "Буллз", сидя на скамье запасных. Фанат начал провоцировать игрока и сказал тому, что от него ушли Кайри Ирвинг и Деррик Роуз. В ответ Леброн посоветовал мужчине закрыть рот и назвал того бездельником.

LeBron to #Bulls fan heckling him: “I hope that ain’t your girl next to you because she’s filming me. Bum.” 💀 pic.twitter.com/lC897O7yN1 – FootBasket.com (@FootBasketcom) 7 декабря 2017 г.