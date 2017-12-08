03:00 | Баскетбол — НБА

Леброн Джеймс серьезно повздорил с болельщиком "Чикаго". Видео


Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс во время матча регулярного чемпионата НБА против "Чикаго" (113:91) вступил в перепалку с болельщиком "Буллз", сидя на скамье запасных. Фанат начал провоцировать игрока и сказал тому, что от него ушли Кайри Ирвинг и Деррик Роуз. В ответ Леброн посоветовал мужчине закрыть рот и назвал того бездельником.

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