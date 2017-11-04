Леброн Джеймс покорил новую вершину: 29 тысяч очков

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс стал седьмым игроком НБА, которому удалось достичь отметки в 29 тысяч очков за карьеру. В первой четверти матча регулярного чемпионата с "Вашингтоном" он набрал 8 очков, которых не хватало до круглых цифр. Эта игра была 1070-й в карьере Джеймса.

По этому показателю в НБА лидирует Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков). В первой пятерке также завершившие карьеру Карл Мэлоун (36 928), Коби Брайант (33 643), Майкл Джордан (32 292) и Уилт Чемберлен (31 419).

На шестом месте - форвард "Далласа" Дирк Новицки. На его счету на данный момент 30 362 очка. Из действующих игроков ближе всего к Джеймсу защитник "Сакраменто" Винс Картер - 24 572 очка и 22-е место в списке.