Леброн Джеймс подарил сотруднице арены "Мемфиса" кроссовки во время игры

Сотрудница арены "Мемфиса" Бриан Миллер получила в подарок от лидера "Лейкерс" Леброна Джеймса кроссовки, подписанные самим игроком. Он сделал ей подарок прямо во время игры между командами, когда Миллер собирала инвентарь около скамеек запасных.

– Каждый год, когда я сюда приезжал, видел ее в кроссовках моего бренда, – цитирует Yahoo Sports Джеймса. – Я всегда это отмечал, но ничего ей не говорил. И наконец-то я ей впервые сказал, что заметил это. Она ответила, что всегда была в "команде Леброна". Поэтому я ей подарил свои кроссовки.

Миллер обняла Джеймса и не сдержала слез радости.

– Это эмоциональный момент, потому что я много лет его боготворю, – сказала Миллер. – У него множество поклонников. Все это знают. Поэтому я не хотела быть на виду. Я его фанатка, когда он не смотрит на меня. И было очень приятно, когда он заметил это и оценил.