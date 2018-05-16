Леброн Джеймс – о втором поражении от "Бостона": "Я не потеряю из-за этого сон"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс после второго матча финальной серии Восточной конференции против "Бостона" (94:107, счет в серии 0-2) отметил, что ничего критичного еще не случилось.

- Думаю, со мной все будет в порядке, - приводит ESPN слова Джеймса. - Я не потеряю сон из-за двух поражений. Когда отдаешь все силы на площадке, то принимаешь любой результат. "Бостон" сделал то, что и должен был – выиграл дома. Теперь наша очередь попробовать добиться того же.

Во втором матче Джеймс сделал трипл-дабл (42 очка, 10 подборов и 12 передач), но это не помогло одолеть "Селтикс". Теперь серия переезжает в Кливленд, ближайшая игра пройдет 20 мая.