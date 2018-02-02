Леброн Джеймс – о возможном переходе в "Голден Стэйт": "Я лишь слухи, сейчас я думаю только о "Кливленде"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс назвал слухами информацию о его возможном переходе в "Голден Стэйт" в конце сезона. Напомним, что летом 33-летний баскетболист станет свободным агентом.

– Вам хочется обсудить тему с "Голден Стэйт"? Но тут не о чем говорить, – цитирует AP Джеймса. – Это лишь слухи. Сейчас я думаю только о "Кавс", пытаюсь сделать все, чтобы команда выходила в финал и боролась за титул. Если вы хотите задать вопрос про "Кливленд", то пожалуйста. Но давайте договоримся, до конца сезона – никаких вопросов о других клубах.