Леброн Джеймс о Дюранте: "Он убийца"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс прокомментировал решающий бросок лидера "Голден Стэйт" Кевина Дюранта в третьем матче финала НБА при счете 100:103."Уорриорз" выиграли со счетом 110:102 и ведут в серии 3-0.

- Похож ли его бросок на тот, что был в финале прошлого года? Кевин реализовал трехочковый с той же части площадки, но это другое место, - цитирует Sporting News Джеймса. - Нужно снять перед ним шляпу. То, что делает Дюрант… Он убийца, и это был один из его убийственных бросков.

Отметим, что в этой игре Дюрант оформил дабл-дабл, набрав 43 очка и сделав 13 подборов. Также форвард отдал 7 результативных передач.

Четвертый матч серии пройдет 9 июня.