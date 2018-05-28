Леброн Джеймс: "Нынешний сезон стал одним из самых сложных в моей карьере"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс после седьмого матча финала Восточной конференции против "Бостона" (87:79, счет в серии 4-3) отметил, что сезон-2017/18 выходит для него очень тяжелым.

- За последний год на нашем пути были и взлеты, и падения. Было все, что только можно представить. Я бы сказал, что нынешний сезон стал одним из самых сложных в моей карьере, - приводит ESPN слова Джеймса. - Сейчас у нас есть возможность сразиться за титул. И неважно, фаворитами мы считаемся или аутсайдерами. Не мне об этом судить. Я буду просто бороться за победу.

Соперник "Кавс" в финале НБА определится 29 мая, когда седьмой матч сыграют "Хьюстон" и "Голден Стэйт".

Отметим, что "Кливленд" выходит в финал НБА четвертый год подряд. Предыдущие три года соперником Кливленда становился "Голден Стэйт". Команда Джеймса смогла обыграть "Уорриорз" лишь в 2016 году, два остальных раза чемпионами становились баскетболисты из Окленда.