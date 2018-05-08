Леброн Джеймс: "Невозможно представить, чтобы я потерял уверенность в своем клубе"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс после победы в полуфинальной серии Восточной конференции над "Торонто" (128:93, счет в серии 4:0) отметил, что всегда верит в свою команду и партнеров.

– В то время когда каждый хоронил моих партнеров в течение серии первого раунда (против "Индианы". - Прим. "СЭ"), я просто говорил им: "Послушайте, мы не можем выигрывать без того, чтобы каждый делал свою работу и был настолько хорош, насколько это возможно", – приводит ESPN слова Джеймса. — Я продолжаю проповедовать это. Невозможно представить, чтобы я потерял уверенность в своем клубе, и неважно, что стоит на кону и терпим ли мы неудачу.

В финале конференции "Кавс" сыграют с победителем пары "Бостон" – "Филадельфия" (счет в серии 3:1).