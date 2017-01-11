Леброн Джеймс недоволен судейством в этом сезоне

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс разочарован тем, как к нему в нынешнем сезоне относятся судьи, утверждает ESPN. Форвард недоволен тем, что арбитры свистят на нем мало фолов при проходах под кольцо. Особое раздражение у звездного игрока вызвала работа судейской бригады на матче регулярного чемпионата НБА с "Ютой" (92:100).

В концовке первой четверти Джеймс получил технический за то, что накричал на судью Тайлера Форда. Форд свистнул фол Шелвина Мака на лидере "Кавс", но недовольство Леброна вызвал тот факт, что судья ничего не заметил в его предыдущем проходе. Частично столь бурную реакцию форварда объясняет тот факт, что он якобы услышал, как тренер "Джаз" Куин Снайдер дал Маку четкие инструкции: фолить на Джеймсе, не давая ему пройти к кольцу.

Как утверждают источники, близкие к игроку, Леброн уже давно чувствует себя мишенью на площадке. Он уверен, что в серии плей-офф против "Вашингтона" в 2008 году Брендан Хэйвуд намеренно пытался нанести ему повреждение. После сегодняшней игры на его руках также появилось несколько новых шрамов.

Сам Джеймс отказался комментировать тему судейства. Отметим, что лидер "Кливленда" в нынешнем сезоне занимает четвертое место в лиге по количеству штрафных бросков за игру.