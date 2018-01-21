Леброн Джеймс: "Не знаю, что будет с "Кливлендом"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс после поражения от "Оклахомы" в матче регулярного чемпионата НБА выразил надежду, что наставник клуба Тайрон Лю продолжит работу в команде. Напомним, что "Кавальерс" уступили со счетом 124:148, команда проиграла четыре из пяти последних игр.

– Уволят ли главного тренера? Надеюсь, что нет, – цитирует Cleveland.com Леброна. – На самом деле я не знаю. Не знаю, что вообще будет с нашей командой. Понятия не имею, какие слухи сейчас идут. Я старался оставаться лидером, каким могу. Все ребята были готовы выходить на площадку и играть.