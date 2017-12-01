Леброн Джеймс: "Не все игроки "Кливленда" хотели Уэйда в команду"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс заявил, что не все игроки хотели перехода защитника Дуэйна Уэйда в команду. Однако сам баскетболист отметил, что ему "плевать" на то, что думают остальные о его решениях.

– Да, было несколько игроков, – цитирует The Score Леброна. – Я им сказал, что знаю, на что способен Дуэйн. Почкму вам не хочется заполучить в команде менталитет чемпиона и парня, который все еще отлично играет. Это, конечно, беспокоило меня, но не так уж сильно. Мы лидеры: я, Уэйд, Крис Пол, Кармело Энтони. Поэтому и хорошо ладим. Нам плевать, что говорят люди. Мы просто хотим играть и побеждать.