Леброн Джеймс: "Не собираюсь винить своих одноклубников в поражении от "Индианы"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс после поражения от "Индианы" (90:92) в третьем матче первого раунда плей-офф НБА отметил, что не собирается перекладывать вину на одноклубников. Он также добавил, что провел ужасную третью четверть.

В этой встрече Джеймс набрал 28 очков, сделал 12 подборов и 8 передач.

- Думаете, я буду винить своих одноклубников? Это не обо мне. Парни должны играть лучше, включая меня, – приводит ESPN слова Джеймса. – Сегодня я допустил шесть потерь. Я играл ужасно в третьей четверти, не мог попасть в кольцо. Если бы этого не произошло, матч мог сложиться по-другому.

"Кливленд" проигрывает в серии со счетом 1-2.