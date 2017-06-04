Леброн Джеймс: "Не обращаю внимания на шумиху вокруг финала"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс заявил, что не обращает внимания на все истории и статьи о финале НБА против "Голден Стэйт". Форвард отметил, что старается донести эту мысль и до своих одноклубников. Напомним, что "Кливленд" проиграл в первом матче "Уорриорз", вторая встреча состоится завтра, в 3.00 по московскому времени.

– Я действительно не обращаю внимания на всю шумиху вокруг финала, – цитирует ESPN Леброна. – Это действительно заботит меня меньше всего. Люди, которые пишут различные статьи и все такое прочее – это мне не интересно. Иногда тяжело донести это до своих одноклубников: "Эй, да забудьте про них".