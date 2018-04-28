Леброн Джеймс: "Не думаю о том, что седьмой матч с "Индианой" может стать для меня последним в клубе"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс признался, что после поражения в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с "Индианой" (87:121), думает лишь о решающей седьмой игре, а не о своей дальнейшей карьере.

– Я не думаю о том, что предстоящий поединок может стать для меня последним в форме "Кавс", – цитирует ESPN Джеймса. – Вероятно, у меня проскакивала мысль, что если мы не будем играть хорошо, то это будет последний матч в нынешнем сезоне, но я не думаю об этом.

Решающая игра "Кливленда" и "Индианы" пройдет на площадке "Кавс" 30 апреля.