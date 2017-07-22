Леброн Джеймс не будет принимать участия в переговорах по обмену Ирвинга

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс не будет участвовать в переговорах по обмену Кайри Ирвинга, сообщает ESPN. Ранее сообщалось, что 25-летний разыгрывающий больше не хочет находиться в тени Джеймса и намерен сменить клуб.

Таким образом, вести переговоры будет владелец команды Дэн Гилберт. Джеймс отметил, что у него нет времени, так как он начинает готовиться к следующему сезону чемпионата.

Одним из главных вариантов для продолжения карьеры игрока является "Сан-Антонио". Также на баскетболиста претендуют "Нью-Йорк", "Майами" и "Миннесота". Ирвинг играет за команду из Огайо с 2011 года, и у него есть еще трехлетний контракт с клубом.