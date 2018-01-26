Леброн Джеймс написал фамилии Уэстбрука и Порзингиса в заявке на Матч звезд с ошибками

Капитан одной из команд на Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс неправильно написал фамилии Расселла Уэстбрука и Кристапса Порзингиса в итоговой заявке. Форвард написал "Westrook" и "Porzingas".

Напомним, сегодня Джеймс и Стефен Карри назвали составы своих команд. В стартовом составе команды Джеймса выйдут Кайри Ирвинг ("Бостон"), Кевин Дюрант ("Голден Стэйт"), Демаркус Казинс, Энтони Дэвис (оба – "Нью-Орлеан"). Запасными будут Ламаркус Олдридж("Сан-Антонио"), Брэдли Бил, Джон Уолл (оба – "Вашингтон"), Кевин Лав ("Кливленд"), Виктор Оладипо ("Индиана"), Кристапс Порзингис ("Нью-Йорк") и Рассел Уэстбрук ("Оклахома-Сити").