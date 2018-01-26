11:51 | Баскетбол — НБА

Леброн Джеймс написал фамилии Уэстбрука и Порзингиса в заявке на Матч звезд с ошибками

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Капитан одной из команд на Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс неправильно написал фамилии Расселла Уэстбрука и Кристапса Порзингиса в итоговой заявке. Форвард написал "Westrook" и "Porzingas".

Напомним, сегодня Джеймс и Стефен Карри назвали составы своих команд. В стартовом составе команды Джеймса выйдут Кайри Ирвинг ("Бостон"), Кевин Дюрант ("Голден Стэйт"), Демаркус Казинс, Энтони Дэвис (оба – "Нью-Орлеан"). Запасными будут Ламаркус Олдридж("Сан-Антонио"), Брэдли Бил, Джон Уолл (оба – "Вашингтон"), Кевин Лав ("Кливленд"), Виктор Оладипо ("Индиана"), Кристапс Порзингис ("Нью-Йорк") и Рассел Уэстбрук ("Оклахома-Сити").

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ll656sfeznzj1b9

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://u.yool.so/press

13:51

bvp

Он и школу-то наверняка не окончил, простительно.

12:27