Леброн Джеймс написал фамилии Уэстбрука и Порзингиса в заявке на Матч звезд с ошибками

Капитан одной из команд на Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс неправильно написал фамилии Расселла Уэстбрука и Кристапса Порзингиса в итоговой заявке. Форвард написал "Westrook" и "Porzingas".
Напомним, сегодня Джеймс и Стефен Карри назвали составы своих команд. В стартовом составе команды Джеймса выйдут Кайри Ирвинг ("Бостон"), Кевин Дюрант ("Голден Стэйт"), Демаркус Казинс, Энтони Дэвис (оба – "Нью-Орлеан"). Запасными будут Ламаркус Олдридж("Сан-Антонио"), Брэдли Бил, Джон Уолл (оба – "Вашингтон"), Кевин Лав ("Кливленд"), Виктор Оладипо ("Индиана"), Кристапс Порзингис ("Нью-Йорк") и Рассел Уэстбрук ("Оклахома-Сити").
LeBron James couldn’t spell Porzingis or Westbrook right. 😂 pic.twitter.com/fHvhDtpfr7– NBA SKITS (@NBA_Skits) 26 января 2018 г.
- Леброн Джеймс
- Кливленд Кавальерс
- Стефен Карри
- Кевин Дюрант
- Рассел Уэстбрук
- Индиана Пэйсерс
- Голден Стэйт Уорриорз
- Бостон Селтикс
- Нью-Йорк Никс
- Вашингтон Уизардз
- Оклахома-Сити Тандер
- Нью-Орлеан Пеликанс
- Сан-Антонио Спэрс
- Кевин Лав
- Джон Уолл
- Демаркус Казинс
- Дэвис Эн.
- Кайри Ирвинг
- Кристапс Порзингис
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://u.yool.so/press
13:51
bvp
Он и школу-то наверняка не окончил, простительно.
12:27