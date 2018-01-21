Леброн Джеймс: "Начинайся плей-офф в выходные, "Кливленд" вылетел бы в первом же раунде"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс после поражения от "Оклахомы" (124:148) в матче регулярного чемпионата НБА заявил, что команде сейчас рано думать о плей-офф. Форвард отметил, что "Кавальерс" еще не готовы к играм на вылет.

– Нам сейчас даже думать нельзя о плей-офф, – цитирует ESPN Джеймса. – Особенно, если посмотреть на то, как мы сейчас играем. В данный момент мы вылетели бы в первом раунде, начинайся плей-офф уже в выходные. Я никогда в своей карьере так не проигрывал. У соперника получалось вообще все. Тяжелое поражение.