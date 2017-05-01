20:47 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Леброн Джеймс: "Мы выиграли у "Торонто" в прошлом году, но это не значит, что получится и в этот раз"

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Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс заявил, что видит свою команду явным фаворитом в серии плей-офф НБА против "Торонто". Первый матч команды проведут 2 мая в 2.00 по московскому времени.

– То, что у меня хорошая статистика гостевых встреч – не означает, что мы обязательно выиграем в серии с "Торонто", – цитирует Yahoo! Sports Джеймса. – Я просто выходу и играю в свою силу. Третья и четвертая игра пройдут на враждебно настроенной арене, мы это понимаем. Я еще в прошлом году понял, что у "Торонто" хорошие болельщики. Нам удавалось выигрывать у них серию, но это не значит, что мы победим в этот раз.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Sneidjer

Вопрос к журналистам и корректорам. Ничего не режет в заголовке? Такая же ошибка в интервью с Глушаковым. Не помню точно, но звучит - мы выиграли "Зенит"...

23:12