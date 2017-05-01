Леброн Джеймс: "Мы выиграли "Торонто" в прошлом году, но это не значит, что получится и в этот раз"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс заявил, что видит свою команду явным фаворитом в серии плей-офф НБА против "Торонто". Первый матч команды проведут 2 мая в 2.00 по московскому времени.

– То, что у меня хорошая статистика гостевых встреч – не означает, что мы обязательно выиграем в серии с "Торонто", – цитирует Yahoo! Sports Джеймса. – Я просто выходу и играю в свою силу. Третья и четвертая игра пройдут на враждебно настроенной арене, мы это понимаем. Я еще в прошлом году понял, что у "Торонто" хорошие болельщики. Нам удавалось выигрывать у них серию, но это не значит, что мы победим в этот раз.